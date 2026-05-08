Sassuolo Carnevali rivela | La volontà è quella di continuare con Grosso l’obiettivo è vedersi presto per programmare

Da calcionews24.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della partita contro il Torino, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526, Giovanni Carnevali ha parlato ai media. Ha confermato che la società intende proseguire con l’attuale allenatore e ha aggiunto che ci sarà un incontro a breve per pianificare il futuro. Le dichiarazioni sono state rilasciate prima dell’inizio del match.

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