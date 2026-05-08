Prima della partita contro il Torino, valida per la 36ª giornata di Serie A 202526, Giovanni Carnevali ha parlato ai media. Ha confermato che la società intende proseguire con l’attuale allenatore e ha aggiunto che ci sarà un incontro a breve per pianificare il futuro. Le dichiarazioni sono state rilasciate prima dell’inizio del match.

Tiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro Il Milan pensa a Tony D’Amico in caso di addio di Tare: quali sono stati i suoi colpi più importanti e perché i rossoneri punterebbero proprio su di lui Torino, D’Aversa gasa l’ambiente: «Il derby è uno stimolo importante. I tifosi hanno apprezzato quanto fatto ma siamo ambiziosi e non vogliamo accontentarci» Il Napoli ritrova Di Lorenzo titolare: come sono andate le partite senza il capitano.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sassuolo, Carnevali rivela: «La volontà è quella di continuare con Grosso, l’obiettivo è vedersi presto per programmare»

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