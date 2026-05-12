Il tecnico di calcio ha parlato davanti al Presidente della Repubblica in occasione della finale di Coppa Italia contro l’Inter. Ha affermato che il giorno seguente si concentreranno sulla passione per il calcio e che faranno il tifo per la loro squadra. La dichiarazione è stata rilasciata alla vigilia della partita, durante un evento al Quirinale.

di Alberto Petrosilli Sarri prende la parola davanti al Presidente Mattarella alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Inter: le dichiarazioni. Nel corso dell’incontro istituzionale al Quirinale, organizzato alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto dal palco davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai dirigenti, agli staff e ai calciatori delle due squadre. L’allenatore laziale ha voluto evidenziare il valore sociale dello sport, il significato della passione per il calcio e l’importanza dei principi che accompagnano il lavoro quotidiano di squadra.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sarri al Quirinale: «Domani faremo il tifo per la nostra passione, il calcio»

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