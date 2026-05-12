Si susseguono incontri e discussioni tra esponenti politici in vista della possibile candidatura per la presidenza della Repubblica nel 2029. Sebbene la corsa ufficiale non sia ancora iniziata, si notano segnali di avvio di un confronto tra le forze politiche, con alcuni nomi che circolano tra le indiscrezioni e le voci di corridoio. La scena politica si muove su più fronti, con attenzione rivolta alle prossime scelte istituzionali.

La corsa al Quirinale 2029 è ancora lontana sul calendario politico, ma già oggi si registrano movimenti sotterranei, contatti riservati e strategie che attraversano schieramenti tradizionalmente contrapposti. Una dinamica che, secondo diverse ricostruzioni giornalistiche, si sta intensificando attorno all’obiettivo di influenzare la scelta del successore di Sergio Mattarella. Nel quadro politico italiano, dove ogni passaggio istituzionale è anche un equilibrio di potere, si sta delineando una fase di interlocuzioni informali che punta a condizionare gli scenari futuri già a partire dalla prossima legislatura. Leggi anche: Decreto Sicurezza, incontro riservato al Quirinale tra Mattarella e Mantovano Il dossier sul Colle 2029 e le strategie in anticipo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sarà lui il prossimo presidente!”. Quirinale: ecco il nome del possibile successore di Mattarella

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Grégory Lorenzi sarà il prossimo DS dell’OM. 43 anni, viene da una bella esperienza al Brest. È atteso a Marsiglia nei prossimi giorni. Avrà in mano tutta la gestione sportiva: sarà lui a scegliere il prossimo allenatore. Fonte: @lequipe. x.com

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