Dopo Mattarella | ecco il possibile prossimo Presidente della Repubblica

Negli ultimi anni, il ruolo di Presidente della Repubblica è stato ricoperto da una figura percepita come vicino al centro-sinistra. Ora si fanno avanti alcuni nomi considerati tra i favoriti per la prossima elezione. La scelta del nuovo Capo dello Stato rappresenta un passaggio importante nel panorama politico italiano, con diverse ipotesi che circolano tra le forze politiche. La partita è ancora aperta e i nomi sono al centro delle discussioni pubbliche.

Da diversi anni ormai, il Presidente della Repubblica è vicino al centro-sinistra. Vediamo i nomi in Pole position. Mancano tre anni alla fine del mandato di Sergio Mattarella, che sembra voler arrivare fino in fondo, ossia al 2029. Quindi non come Giorgio Napolitano, che al bis concesse pochi anni. A dominare, manco a dirlo, candidati della Democrazia cristiana. Sebbene, da Sandro Pertini in poi, il Presidente della Repubblica sia stato sempre piuttosto vicino al centro-sinistra. Anche perché, fatalmente, quando si è trattato di votare, la maggioranza l’avevano loro. Le prossime elezioni politiche dalle quali uscirà la geografia del prossimo parlamento si terranno il prossimo anno. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Dopo Mattarella: ecco il possibile prossimo Presidente della Repubblica Lungo applauso per il presidente della Repubblica Sergio MattarellaL'ingresso del Capo dello Stato al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino (Video Giuseppe Cabras NewPressPhoto). Il presidente Mattarella nomina Andrea Ceccherini “Ufficiale della Repubblica”Firenze, 5 marzo 2026 – Andrea Ceccherini, leader di Osservatorio for independent thinking, già cavaliere, è stato nominato Ufficiale della... Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Argomenti più discussi: Mazzi prende il posto di Santanché come nuovo Ministro del Turismo; Quirinale: Mattarella firma decreto nomina Mazzi ministro Turismo, poi giuramento; Meloni valuta scenari dopo il referendum: voto anticipato tra ipotesi; Mattarella scrive al Papa: Tempi complessi e inquieti. Ora si recuperi il dialogo.