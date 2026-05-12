Sansuini consola l’Urbania | Su la testa ci rialzeremo

Durante il recupero del secondo tempo, con pochi secondi rimasti, il Chiesanuova ha segnato il gol del pareggio con Di Matteo su calcio d’angolo, rimandando la decisione ai tempi supplementari. La partita si era conclusa con una vittoria dell’Urbania, che si stava giocando il risultato in quella fase finale. La squadra ha poi cercato di rialzarsi dopo la sconfitta, con il coach che ha incoraggiato i giocatori a non mollare.

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