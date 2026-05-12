Sansuini consola l’Urbania | Su la testa ci rialzeremo
Durante il recupero del secondo tempo, con pochi secondi rimasti, il Chiesanuova ha segnato il gol del pareggio con Di Matteo su calcio d’angolo, rimandando la decisione ai tempi supplementari. La partita si era conclusa con una vittoria dell’Urbania, che si stava giocando il risultato in quella fase finale. La squadra ha poi cercato di rialzarsi dopo la sconfitta, con il coach che ha incoraggiato i giocatori a non mollare.
Si stava giocando il quarto minuto di recupero del secondo tempo e mancava quindi ormai una manciata di secondi alla fine della contesa quando su mischia da corner il Chiesanuova con Di Matteo pareggiava la rete dell’Urbania posticipando cosi le sorti del match nei tempi supplementari. Un gol che è suonato tanto di beffa. A salvarsi è stato il Chiesanuova grazie al miglior piazzamento in campionato. Una retrocessione per l’Urbania che va analizzata nel tempo, con il successo che in campionato non è arrivato più dal mese di gennaio e in trasferta da ottobre. C’è amarezza, ma c’è anche tanto da cui ricominciare, ad iniziare dai suoi magnifici tifosi, più di 200 domenica al ‘Sandro Ultimi’ di Chiesanuova sotto la pioggia battente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Amedeo Minghi- Mietta- Vattene amore
Notizie correlate
Eccellenza: la Fermignanese esce a testa alta dal confronto con la capolista. Urbania si interroga, Urbino esulta, K Sport vola altoIn Eccellenza l’ottava giornata del girone di ritorno ha partorito pochi gol (13), comunque utili per far registrare 4 vittorie (3 esterne).
Il testa a testa per la vittoria. Lampo Meridien e Jolo: ci siamoSi decide domani con l’ultima giornata il nome del vincitore del girone A di Promozione.