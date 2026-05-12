Sansepolcro e La Resurrezione protagoniste di un docufilm internazionale

A Sansepolcro, durante le operazioni di scansione ad alta risoluzione della celebre opera di Piero della Francesca, si è svolto anche un progetto cinematografico internazionale. Il docufilm si focalizza sull’opera e sulla città, coinvolgendo tecnologie avanzate per la conservazione artistica. La produzione è stata realizzata in diversi Paesi e mira a raccontare la storia e il valore della “Resurrezione” attraverso immagini e testimonianze.

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Non solo innovazione tecnologica e conservazione artistica: i giorni della scansione ad altissima risoluzione della “Resurrezione” di Piero della Francesca hanno visto nascere anche un importante progetto cinematografico dedicato all’opera simbolo del Museo Civico e alla città di Sansepolcro.Per.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Docufilm sulla Resurrezione. Piero raccontato nel mondo Argomenti più discussi: Sansepolcro e La Resurrezione protagoniste di un docufilm internazionale; Sansepolcro, la Resurrezione di Piero digitalizzata dal vivo al Museo Civico; Al Museo Civico la scansione dal vivo della Resurrezione di Piero della Francesca; La resurrezione di Piero. Documentario sulla digitalizzazione del capolavoro. Per la Resurrezione di Piero della Francesca scansione a 3D e docufilm. Ecco cosa succedeUn mese di maggio iniziato a Sansepolcro ( Arezzo) con tutti i riflettori puntati sulla Resurrezione di Piero della Francesca: opera custodita nelle sale del Museo Civico. In questi giorni, infatti, è ... corrierediarezzo.it