Il Piano europeo per la salute cardiovascolare, denominato Safe hearts plan, è stato presentato di recente. Un cardiologo ha dichiarato che il documento rappresenta un punto di riferimento importante, in quanto affronta le patologie cardiovascolari, che sono le cause principali di mortalità e di ricoveri ospedalieri. Tra le misure previste, si sottolineano lo sviluppo di screening e l’uso di nuove tecnologie come strumenti chiave del piano.

Roma, 12 mag. (Adnkronos Salute) - "Il Piano europeo per la salute cardiovascolare (Safe hearts plan) ha un'importanza fondamentale perché finalmente c'è un documento di indirizzo sulle patologie cardiovascolari che sono al primo posto per la mortalità e per le ospedalizzazioni. Tra l'altro questi numeri andranno sempre più aumentando nel tempo per l'invecchiamento della popolazione. L'Istituto nazionale ricerche cardiovascolari è un consorzio inter-universitario che si pone come interlocutore per cercare di personalizzare questo piano e di declinarlo a livello nazionale secondo le specificità che ha il nostro Paese. Il Piano europeo si fonda su tre pilastri fondamentali: prevenzione, diagnosi precoce attraverso gli screening e la terapia con l'utilizzo e accesso ai ritrovati farmacologici e nuove tecnologie".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, cardiologo Fedele: "Screening e nuove tecnologie pilastri del Safe hearts plan"

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