San Benedetto | 75.150 euro per i seggi rimborsi in aumento del 15%

A San Benedetto sono stati stabiliti 75.150 euro per i compensi degli scrutatori dei seggi, con un incremento del 15% rispetto alle elezioni precedenti. Questa variazione riguarda specificamente i rimborsi destinati ai membri dei seggi speciali, le cui cifre esatte sono state rese note nelle ultime delibere. La decisione di aumentare i pagamenti è stata formalizzata attraverso una delibera comunale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui