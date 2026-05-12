San Benedetto | 75.150 euro per i seggi rimborsi in aumento del 15%
A San Benedetto sono stati stabiliti 75.150 euro per i compensi degli scrutatori dei seggi, con un incremento del 15% rispetto alle elezioni precedenti. Questa variazione riguarda specificamente i rimborsi destinati ai membri dei seggi speciali, le cui cifre esatte sono state rese note nelle ultime delibere. La decisione di aumentare i pagamenti è stata formalizzata attraverso una delibera comunale.
? Punti chiave Quanto incasseranno esattamente gli scrutatori dei seggi speciali?. Perché i compensi sono aumentati del 15% rispetto alle scorse elezioni?. Chi gestirà i fondi residui se non ci sarà il ballottaggio?. Come influisce la nuova normativa nazionale sul bilancio del Comune?.? In Breve Il dirigente Roberto De Berardinis ha stanziato i fondi per 45 seggi totali.. I compensi aumentano del 15% per il voto distribuito su due giornate.. Presidenti ordinari riceveranno 172,50 euro, scrutatori 138 euro per turno elettorale.. Il fondo copre anche l'eventuale ballottaggio previsto per il 7 e 8 giugno..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu
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