Sam Asghari promuove la PrEP | il messaggio dell’ex di Britney Spears

Sam Asghari, noto per il suo rapporto con Britney Spears, ha annunciato di essere diventato testimonial di un servizio online negli Stati Uniti che offre la PrEP, un farmaco usato nella prevenzione dell’HIV. La sua collaborazione mira a promuovere l’uso del farmaco come metodo di prevenzione tra le persone che lo desiderano. La notizia è stata pubblicata da una testata di gossip e intrattenimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui