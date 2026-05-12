Sam Asghari promuove la PrEP | il messaggio dell’ex di Britney Spears
Sam Asghari, noto per il suo rapporto con Britney Spears, ha annunciato di essere diventato testimonial di un servizio online negli Stati Uniti che offre la PrEP, un farmaco usato nella prevenzione dell’HIV. La sua collaborazione mira a promuovere l’uso del farmaco come metodo di prevenzione tra le persone che lo desiderano. La notizia è stata pubblicata da una testata di gossip e intrattenimento.
Sam Asghari è diventato testimonial di un servizio online che fornisce la PrEP negli Stati Uniti. Sam Asghari, ex marito di Britney Spears, è tornato a far parlare di sé per essere diventato testimonial di un servizio online che fornisce la PrEP negli Stati Uniti. Si tratta della profilassi pre-esposizione che riduce il rischio di contrarre l’HIV. Sam Asghari ha accettato di diventare testimonial di Mistr, servizio online che fornisce la PrEP negli Stati Uniti. Si tratta della profilassi pre-esposizione, una terapia preventiva che serve a ridurre il rischio di contrarre l’HIV e che, su richiesta, viene prescritta alle persone negative che possono avere dei rapporti a rischio.🔗 Leggi su Novella2000.it
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