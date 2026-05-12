Salone del Libro | la Storia Contemporanea svela i segreti del passato

Al Salone del Libro, viene presentato un volume dedicato alla storia contemporanea che rivela dettagli poco noti sul passato. Uno dei capitoli analizza come dieci insegnanti siano riuscite a ottenere il voto nel 1906, mentre un altro mette a confronto il fascismo italiano con il regime di Salazar in Portogallo, evidenziando somiglianze tra i due regimi autoritari. La discussione si concentra su eventi e figure storiche di epoca recente.

? Punti chiave Come hanno fatto dieci maestre a ottenere il voto nel 1906?. Cosa accomuna il fascismo italiano al regime di Salazar in Portogallo?. Chi è stato il personaggio più influente del Novecento per Senigallia?. Come si intreccia la storia del turismo con la memoria locale?.? In Breve Presentazioni dal 15 al 18 maggio presso il padiglione 2 e stand Fuis.. Lidia Pupilli e Marco Severini curano il volume sulla storia della Repubblica Italiana.. Il libro di Severini rievoca il voto concesso a dieci maestre nel 1906.. Collaborazione con le famiglie Fava e Barucca per la ricerca sul turismo locale.. L’Associazione di Storia Contemporanea porterà la propria voce al 38° Salone Internazionale del Libro di Torino, dove una decina di soci e socie si alterneranno per cinque giorni presso il padiglione 2.🔗 Leggi su Ameve.eu

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