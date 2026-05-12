Il numero di parlamentari laburisti che sollecitano le dimissioni di Sir Keir Starmer è salito a 72. La richiesta di dimissioni si accompagna a un aumento di pressioni all’interno del partito. Starmer, invece, continua a mantenere la sua posizione senza rispondere alle richieste di passo indietro. La situazione si sviluppa mentre il confronto tra i membri del partito si intensifica.

Il numero di parlamentari laburisti che chiedono le dimissioni di Sir Keir Starmer ha raggiunto quota 72. Nell’elenco degli assistenti ministeriali che si sono dimessi lunedì figurava Joe Morris, segretario parlamentare privato (PPS) del ministro della Salute Wes Streeting, potenziale candidato alla leadership. Anche Melanie Ward, segretaria personale del vice primo ministro David Lammy, Naushabah Khan, segretaria personale del ministro dell’Ufficio di Gabinetto Darren Jones, e Tom Rutland, segretario personale del ministro dell’Ambiente Emma Reynolds, si sono dimessi. Altri due si sono uniti all’appello affinché Sir Keir stabilisca un calendario per le sue dimissioni: Gordon McKee, segretario privato del Ministro delle Pensioni Pat McFadden, e Sally Jameson, segretario privato del Ministro degli Interni Shabana Mahmood.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sale sempre di più il numero dei parlamentare che chiedono le dimissioni di Starmer, ma lui non molla

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