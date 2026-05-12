Ruba un portafogli ma viene subito rintracciato | arrestato

Un uomo di 35 anni straniero è stato arrestato dalla polizia di Stato dopo che aveva rubato un portafoglio e tentato di scappare. Durante l’intervento, l’uomo ha opposto resistenza agli agenti e utilizzato indebitamente strumenti di pagamento. L’arresto è stato eseguito poco dopo il furto, che si è verificato in un’area pubblica. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta in modo diretto nell’episodio.

Un uomo di 35 anni, straniero, è stato arrestato dalla polizia di Stato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.I fatti sono avvenuti la sera di lunedì 11 maggio in zona centro storico. In via Alessandrini, un ragazzo che stava cenando in.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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