' L' Ansalda' presentazione del libro di Annalisa Ferrari per celebrare gli ottant' anni dell' Udi

Ripercorre la vita e l'attività di Ansalda Siroli, colonna portante dell'Udi di Ferrara, il libro di Annalisa Ferrari, con la collaborazione di Liviana Zagagnoni, dal titolo 'L'Ansalda' che giovedì 9 alle 16.30 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara. Oltre all'autrice, interverranno: Stefania Guglielmi, presidente Udi Ferrara, Liviana Zagagnoni, coordinamento Udi Ferrara, Antonella Guarnieri, storica, Rosangela Pesenti, segreteria nazionale Udi e Barbara Pizzo, professional counselor. In chiusura, omaggio del Coro delle mondine di Porporana. L'incontro, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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Si parla di: View - Comune di Ferrara; Libri, storia e cultura alla Biblioteca Ariostea- Aprile 2026.