RomagnaBanca assemblea nel segno della continuità | Monti riconfermato alla guida
Domenica 10 maggio, presso il Palacongressi Europeo di Bellaria-Igea Marina, si è riunita l’assemblea dei soci di RomagnaBanca Credito Cooperativo. Durante l'incontro è stato approvato all’unanimità il bilancio 2025, che ha confermato i dati relativi ai risultati economici e patrimoniali dell’istituto. Alla guida della banca è stato riconfermato il presidente in carica, mantenendo così la continuità gestionale.
Domenica 10 maggio, al Palacongressi Europeo di Bellaria-Igea Marina, si è svolta l’assemblea dei soci di RomagnaBanca Credito Cooperativo che ha approvato all’unanimità il bilancio 2025, confermando risultati economici e patrimoniali di solidità per l’istituto di credito cooperativo. L’esercizio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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