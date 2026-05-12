RomagnaBanca assemblea nel segno della continuità | Monti riconfermato alla guida

Domenica 10 maggio, presso il Palacongressi Europeo di Bellaria-Igea Marina, si è riunita l’assemblea dei soci di RomagnaBanca Credito Cooperativo. Durante l'incontro è stato approvato all’unanimità il bilancio 2025, che ha confermato i dati relativi ai risultati economici e patrimoniali dell’istituto. Alla guida della banca è stato riconfermato il presidente in carica, mantenendo così la continuità gestionale.

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Domenica 10 maggio, al Palacongressi Europeo di Bellaria-Igea Marina, si è svolta l’assemblea dei soci di RomagnaBanca Credito Cooperativo che ha approvato all’unanimità il bilancio 2025, confermando risultati economici e patrimoniali di solidità per l’istituto di credito cooperativo. L’esercizio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Verso il futuro nel segno della continuità: Foti si ricandida alla presidenza dell'ordine degli ingegneriFrancesco Foti si ricandida alla presidenza dell’ordine degli ingegneri della provincia di Reggio Calabria nel segno della continuità, della... Temi più discussi: RomagnaBanca, assemblea nel segno della continuità: Monti riconfermato alla guida; Romagna Banca, un 2025 di crescita: utile oltre i 30 milioni, patrimonio in aumento del 12%; RomagnaBanca, utile a 30,8 milioni; RomagnaBanca, un 2025 di crescita. Utile di oltre 30 milioni per RomagnaBanca. Monti confermato presidenteDomenica 10 maggio, al Palacongressi Europeo di Bellaria-Igea Marina, si è svolta l’Assemblea dei Soci di RomagnaBanca Credito Cooperativo che ha approvato all’unanimità il bilancio 2025. L’esercizio ... newsrimini.it RomagnaBanca, utile a 30,8 milioniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it