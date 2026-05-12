Roma | sequestri di persona torture e bombe misure cautelari per sei persone

In una recente operazione, sono state adottate misure cautelari nei confronti di sei persone coinvolte in un’indagine che riguarda sequestri di persona, torture e l’uso di bombe. L’indagine si è concentrata su una serie di eventi violenti collegati alla scomparsa di un borsone contenente denaro, che ha portato a una serie di azioni illegali e violente. Le autorità hanno rilasciato dettagli sul procedimento e sui reati contestati.

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Sequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto o nei pressi delle abitazioni dei parenti. I carabinieri con un'indagine coordinata dalla Dda di Roma hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe., Sei le misure cautelari in corso di esecuzione da parte dei militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia in esecuzione di un'ordinanza del gip di Roma: tre in carcere per altrettanti uomini, arresti domiciliari con braccialetto elettronico per una donna e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per altre due presunte complici.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma: sequestri di persona, torture e bombe, misure cautelari per sei persone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Video CC: Ostia - Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano Notizie correlate Leggi anche: Importavano illegalmente gasolio dall'Est Europa: sequestri e misure cautelari per 5 persone a Catania Argomenti più discussi: Roma, sequestri di persona e tentati omicidi: 18 arresti tra i narcotrafficanti vicini al clan Senese. Indagati due poliziotti; Maxi blitz a Roma, 18 arresti. Elicotteri all'alba al Tuscolano; Mafia, dal traffico di droga ai sequestri e agli omicidi: 18 arresti a Roma, colpo al clan Senese; Flotilla, Procura di Roma indaga per sequestro di persona. Leggi la notizia : La Procura di Roma è in allerta: tre esposti su presunti sequestri di persona legati al caso Flotilla. Una situazione che riempie le cronache cittadine e fa sorgere interrogativi inquietanti sulla sicurezza nella Capitale. #Flotilla #Sequestri #Roma x.com perché essere gay è un peccato nelle religioni abramitiche? reddit Sequestri di persona, torture e bombe, misure per 6 personeSequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto o nei pressi delle abitazioni dei parenti. (ANSA) ... ansa.it