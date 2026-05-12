Roma legge insieme con Baricco | il 17 giugno ‘La tempesta silenziosa’ invade la Capitale

Il 17 giugno, a Roma, si svolgerà un evento dedicato alla lettura, intitolato “La tempesta silenziosa”. L'iniziativa coinvolgerà il pubblico in un’esperienza collettiva, con la partecipazione dello scrittore Alessandro Baricco. L’evento si svolgerà nella capitale e ha come obiettivo promuovere il piacere della lettura tra i partecipanti. La giornata mira a creare un momento di condivisione intorno al libro e alla scrittura.

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È una Roma che legge insieme ad Alessandro Baricco: il 17 giugno “ La tempesta silenziosa ” attraverserà la Capitale con una grande esperienza collettiva dedicata alla forza della lettura. Un titolo evocativo, quasi paradossale, che ci suggerisce un’invasione senza rumore: non fatta di clamore, ma di pagine, voci e ascolto condiviso. Per una sera, Roma diventerà il teatro diffuso di un rito culturale capace di unire luoghi, persone e immaginazione. LEGGI ANCHE: Ultimi giorni per Vincenzo Scolamiero al Mattatoio di Roma: presentato il catalogo Roma legge (con) Baricco il 17 giugno: ‘La tempesta silenziosa’ invade la Capitale. Andiamo con ordine e partiamo dal principio.🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gualtieri sconfessa Schlein e il Pd: “Un errore non votare la legge su Roma Capitale”Lo schiaffo al Pd e alla sua segretaria Elly Schlein arriva da un insospettabile big del partito: il sindaco di Roma Roberto Gualtieri critica la... Argomenti più discussi: Roma legge insieme con Baricco: il 17 giugno La tempesta silenziosa invade la Capitale; Dallo Stadio Palatino ai quartieri, il 17 giugno Roma legge insieme in silenzio con Alessandro Baricco; Roma legge insieme a Baricco: il 17 giugno letture collettive in 6 luoghi della città; La tempesta silenziosa, a Roma il progetto di Alessandro Baricco per leggere insieme al tramonto. #DanielaFumarola conclude CG Cisl Roma Capitale e Rieti : Dobbiamo concorrere a realizzare una nuova stagione di riformismo economico e sociale, capace di portare risultati concreti alle persone che rappresentiamo. E’ importante, da questo punto di vis x.com Roma legge insieme con Baricco: il 17 giugno ‘La tempesta silenziosa’ invade la CapitaleRoma legge Baricco il 17 giugno: La tempesta silenziosa invade la Capitale con pagine, voci e ascolto condiviso. funweek.it