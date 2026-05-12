Roma arriva il super acceleratore contro i tumori | cure più brevi e precise al San Pietro Fatebenefratelli

A Roma, presso l'UPMC Hillman Cancer Center San Pietro Fatebenefratelli, viene introdotta una nuova tecnologia di radioterapia adattiva, considerata tra le più avanzate a livello mondiale. Questa novità mira a rendere le cure contro i tumori più rapide e precise. La struttura sanitaria ha annunciato di aver potenziato l'attività di radioterapia con l'installazione di questa apparecchiatura, offrendo così nuove opportunità di trattamento ai pazienti.

L'UPMC Hillman Cancer Center San Pietro Fatebenefratelli di Roma potenzia la radioterapia adattiva con una delle tecnologie più avanzate al mondo. Si tratta dell'Elekta Unity, un acceleratore ibrido di ultima generazione che consente di applicare la radioterapia adattativa personalizzando il.🔗 Leggi su Romatoday.it

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