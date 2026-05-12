Roma addio Massara | il DS verso un club estero

Ricky Massara lascerà il ruolo di direttore sportivo della Roma al termine di questa stagione. La collaborazione tra lui e il club si concluderà ufficialmente alla fine dell’anno sportivo in corso. Non sono stati annunciati dettagli sulle prossime destinazioni di Massara né sui motivi della separazione. La notizia è stata comunicata dal club attraverso un comunicato ufficiale.

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Le strade della Roma e di Ricky Massara sono destinate a separarsi definitivamente al termine dell’attuale annata sportiva. Il rapporto tra il Direttore Sportivo e la società capitolina è da considerarsi virtualmente concluso, con il dirigente che si appresta a rassegnare le dimissioni o a formalizzare l’addio non appena calerà il sipario sull’ultimo impegno ufficiale della stagione. Nonostante la separazione non sia ancora stata ratificata con un comunicato formale, la macchina operativa di Trigoria si è già messa in moto per individuare un erede all’altezza che possa guidare le prossime strategie di mercato, segnando una rottura netta con l’attuale gestione dell’area tecnica.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, addio Massara: i Friedkin scelgono il nuovo DSLa proprietà della Roma ha impresso una sterzata vigorosa alla riorganizzazione dell’area tecnica, elevando la nomina del nuovo direttore sportivo a... Dybala verso l'addio alla Roma? Un club estero si muove per l'estatePaulo Dybala si trova al centro di una situazione contrattuale che potrebbe ridefinire i prossimi mesi di mercato. Argomenti più discussi: Roma, comunicato Ranieri prima della conferenza di Gasperini: in giornata le dimissioni di Massara; Roma, il ds Frederic Massara è sempre più vicino all'addio: può finire all'Olympique Marsiglia, le ultime; Roma, Massara: Sempre lavorato per il futuro del club, lasciamo stare i personalismi; Roma, Gasperini vuole prendere il comando: l’addio di Ranieri è soltanto l’inizio. Il messaggio ai Friedkin. Massara prepara l’addio: primo colloquio con il Marsiglia. La situazione ? romanews.eu/ds-roma-massar… #ASRoma #Romanewseu x.com [Filippo Biafora] Claudio Ranieri ha deciso di dimettersi dal suo ruolo di consulente senior dell'AS Roma dopo conflitti con l'allenatore Gian Piero Gasperini. reddit Mercato Roma, Massara pronto all’addio: contatti con il MarsigliaManna è tra i preferiti per sostituirlo ... msn.com