francia trionfa a le mans e vola alle qualificazioni ungheria eliminata senza appello

La squadra francese ha vinto la partita contro l’Ungheria a Le Mans, con un punteggio di 98-79, e si è qualificata per le prossime fasi delle qualificazioni europee al Mondiale 2027. La squadra ungherese è stata eliminata senza possibilità di replica. La gara si è svolta davanti a un pubblico presente nella città francese.

La Francia domina il Gruppo G delle qualificazioni europee al Mondiale 2027, imponendosi sull’Ungheria con il punteggio finale di 98-79. La squadra di casa ha controllato l’inerzia del match fin dalle prime battute, chiudendo l’intervallo sul 55-35 e mantenendo una gestione affidabile della partita fino al termine. Il primo quarto si è chiuso 25-16, con un avvio deciso che ha costruito un margine a doppia cifra fin dall’inizio. L’avvio è stato un momento decisivo per la Francia, capace di stabilire subito i ritmi e di tenere sotto controllo il punteggio lungo tutta la gara. All’intervallo la differenza era già consistente (+20). Nel corso del terzo periodo l’Ungheria ha provato a rientrare grazie a un parziale di 11-0, riportandosi a 64-52, ma la risposta française è stata pronta e ha riportato il vantaggio oltre i margin di sicurezza. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

