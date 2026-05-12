Rischio tornado oggi in Italia ecco dove | l’allarme

Da tvzap.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, l’Italia si trova sotto un allarme per il rischio di tornado, con alcune zone più a rischio rispetto ad altre. Tra il 12 e il 13 maggio, si prevede una nuova fase di maltempo intenso che interesserà diverse regioni italiane e vaste aree dell’Europa. Le autorità monitorano attentamente la situazione e hanno emesso allerte in alcune località per possibili condizioni meteorologiche estreme.

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Una nuova fase di maltempo estremo è attesa tra il 12 e il 13 maggio su parte dell’Italia e su un’ampia area europea. Le condizioni previste indicano un peggioramento marcato legato a forti contrasti termici e a una rapida evoluzione delle correnti sul Mediterraneo, con possibilità di fenomeni intensi e localmente improvvisi. Secondo l’ultimo aggiornamento del Centro ESTOFEX, nella finestra tra il 12 e il 13 maggio una configurazione atmosferica complessa può creare condizioni favorevoli a eventi convettivi intensi su più Paesi europei. Alla base del peggioramento viene indicato l’arrivo di una saccatura in quota in movimento verso il Mediterraneo.🔗 Leggi su Tvzap.it

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