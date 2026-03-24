Rinnovo CCNL aumenti medi di 143 euro Serafini SNALS | Servono risorse aggiuntive e buoni pasto per tutti
Oggi si è tenuto presso l’ARAN un incontro dedicato al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per il 2025-2027, con un focus esclusivo sulla parte economica. Durante la sessione si è discusso della ripartizione delle risorse già previste dal Governo, con l’obiettivo di definire gli aumenti salariali medi di circa 143 euro. Il rappresentante sindacale ha evidenziato la necessità di risorse aggiuntive e di buoni pasto per tutti i lavoratori.
“Si è svolto oggi presso l’ARAN il nuovo incontro dedicato al rinnovo del CCNL 2025–2027. La sessione negoziale ha riguardato esclusivamente la parte economica, con particolare attenzione alla distribuzione delle risorse già stanziate dal Governo. Dai dati illustrati emerge un incremento medio mensile lordo di circa 143 euro, con variazioni tra settori e profili professionali. Tali aumenti riguardano in particolare la retribuzione tabellare e le indennità fisse". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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