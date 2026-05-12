Riapre via Montereale tra il suono delle campane | la collina ritrova il suo collegamento

Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, via Montereale è di nuovo percorribile. La riapertura si è accompagnata dal suono delle campane della chiesetta locale, simbolo di una conclusione che coinvolge direttamente la comunità. La strada, che collega diverse zone della collina, è stata riaperta al traffico e ora permette di ripristinare i collegamenti tra le aree interessate. La cerimonia ha segnato un momento di festa per i residenti.

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