Riapre via Montereale tra il suono delle campane | la collina ritrova il suo collegamento

Da cesenatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, via Montereale è di nuovo percorribile. La riapertura si è accompagnata dal suono delle campane della chiesetta locale, simbolo di una conclusione che coinvolge direttamente la comunità. La strada, che collega diverse zone della collina, è stata riaperta al traffico e ora permette di ripristinare i collegamenti tra le aree interessate. La cerimonia ha segnato un momento di festa per i residenti.

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Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, la via Montereale torna percorribile. “Una giornata particolarmente significativa per la comunità locale, che oggi ha celebrato simbolicamente la conclusione del cantiere con il suono delle nuove campane della chiesetta della zona, volute da.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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