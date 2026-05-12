Riapertura di via Montereale Zuccali FdI | È il risultato dei finanziamenti nazionali meno annunci e più fatti

La riapertura di via Montereale a Cesena è stata annunciata e definita come possibile grazie ai fondi provenienti da un finanziamento nazionale. Un rappresentante politico di un partito di centrodestra ha espresso soddisfazione per il risultato, sottolineando che senza le risorse arrivate dalla struttura commissariale nazionale, l’intervento non sarebbe stato realizzato. La comunicazione evidenzia come il contributo statale abbia avuto un ruolo centrale nel completamento del progetto.

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