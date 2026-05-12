Riapertura di via Montereale Zuccali FdI | È il risultato dei finanziamenti nazionali meno annunci e più fatti

La riapertura di via Montereale è stata annunciata recentemente, grazie ai finanziamenti provenienti da una struttura commissariale nazionale. Un rappresentante di un partito politico ha commentato che questa riapertura è il risultato di risorse arrivate dall’alto e ha sottolineato che, senza quei fondi, nulla sarebbe stato realizzato. La notizia viene accolta con soddisfazione, anche se si evidenzia il ruolo dei finanziamenti statali nel progetto.

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“Accogliamo con soddisfazione la riapertura di via Montereale, ma al Comune di Cesena ricordiamo che senza le risorse arrivate dalla struttura commissariale nazionale nulla sarebbe stato possibile”. A sottolinearlo è Gigliola Zuccali, coordinatrice di Fratelli d’Italia Cesena, che interviene dopo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Meno finanziamenti alle imprese. E quelle piccole soffrono di piùL’ultimo rapporto della Banca d’Italia sull’andamento del credito, rende chiara la posizione della Lucchesia. Temi più discussi: Riapertura di via Montereale, Zuccali (FdI): È il risultato dei finanziamenti nazionali, meno annunci e più fatti; Riapre via Montereale tra il suono delle campane: la collina ritrova il suo collegamento; Via Montereale riapre dopo l’alluvione (FOTO). Via Montereale riaperta dopo l’alluvione, suonano le campaneDopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, via Montereale, nelle colline di Cesena, torna percorribile. corrierecesenate.it Via Montereale, ultimi lavori dopo il crolloSono in fase di completamento i lavori di ricostruzione e messa in sicurezza del tratto stradale della via Montereale gravemente danneggiato dagli eventi alluvionali del 2023. Nelle prossime settimane ... ilrestodelcarlino.it