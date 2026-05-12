Gli avvocati di Alberto Stasi hanno chiesto una revisione del processo, sostenendo che nuovi elementi dimostrerebbero la sua innocenza e che la sentenza di condanna sarebbe da disintegrate. La questione sta dividendo le opinioni tra i legali delle parti coinvolte, mentre i magistrati incaricati di valutare la richiesta non si sono ancora espressi ufficialmente. La vicenda si svolge a Garlasco, in provincia di Pavia.

Garlasco (Pavia) – Revisione: sì, no, forse. Non stupisce la divergenza di opinioni tra avvocati di parti da sempre avverse, mentre i magistrati, che stanno valutando, ancora non si esprimono. “Abbiamo ricevuto una memoria di cento pagine dalla Procura di Pavia, stiamo cominciando a studiare e analizzare. È una questione delicata, complicata, difficile” sono le parole di Francesca Nanni, procuratrice generale di Milano, sull’informativa ricevuta dalla Procura pavese alla chiusura dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007, che accusa Andrea Sempio e discolpa Alberto Stasi, condannato in via definitiva ai 16 anni che ormai sta quasi finendo di scontare.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Revisione del processo, i legali di Alberto Stasi premono: “Disintegrata la sentenza di condanna, nuovi elementi dimostrano la sua assoluta innocenza”

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