Revision to Q1 2026 Trading Update

Una revisione degli aggiornamenti trimestrali sul trading è stata annunciata con riferimento al primo trimestre del 2026. La comunicazione, pubblicata tramite agenzie di stampa come Bloomberg e Reuters, fornisce nuovi dati e indicazioni sui risultati attesi in quell’arco temporale. La nota, definita come promozionale, riguarda le stime e le previsioni relative alle attività di trading per i primi tre mesi del prossimo anno.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE PRESS RELEASE Bloomberg (THEON:NA) Reuters (THEON.AS) 12 May 2026 – Theon International Plc (THEON) would like to notify market participants that the Q1 2026 Trading Update Report published on its website on 5 May 2026 has been revised on the Cash Flow Statement (page 15) to reflect a reclassification of the profit from financial assets measured at fair value to a non-cash item within the cash flow statement. This reclassification has no impact on the Company’s reported net debt position or any other details within the Q1 2026 Trading Update published via Euronext Amsterdam. The corrected Q1 2026 Trading Update is available on the Company’s website.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Revision to Q1 2026 Trading Update ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video RTX $RTX Q1 2026 Earnings Preview Notizie correlate Trading.net arriva in Italia con un modello che consente di imparare il trading senza rischiare capitale proprioLa piattaforma avvia la sua espansione internazionale dopo aver formato oltre 60. Auto in Italia: +9,4% nel Q1 2026, l’elettrico decollaIl mercato automobilistico italiano registra una crescita sostenuta per il terzo mese consecutivo, con 185. Argomenti più discussi: ARQ: Q1 2026 delivered strong PAC growth and margins, with full-year guidance reaffirmed; Coinbase Q1 2026: guadagna quote di mercato ma manca le stime; ZAWYA: Aramco announces first quarter 2026 results; Crypto Market Review Mar–Apr 2026: Analysis & Forecast. Discussione quotidiana per il 05 maggio 2026 - reddit.com reddit Revision to Q1 2026 Trading UpdateMay 2026 - Theon International Plc (THEON) would like to notify market participants that the Q1 2026 Trading Update Report published o ... adnkronos.com