Reginaldo | La mia lite con Conte? Andò così Mai farlo arrabbiare però mi ha aiutato molto
Un calciatore brasiliano di 43 anni ha raccontato di aver avuto un episodio con un ex allenatore, spiegando che la lite è avvenuta in modo acceso ma che in seguito l’ex tecnico gli ha dato una mano. Il giocatore ha anche commentato le voci riguardanti il suo stile di vita, precisando di non aver ancora smesso di giocare e di non preoccuparsi troppo delle indiscrezioni circolate.
“Sono cresciuto con le videocassette di Ronaldo”, confessa commosso Reginaldo. Con gli occhi lucidi, la voce rotta e la nostalgia di quelle immagini che, da bambino, deve aver imparato a memoria come le tabelline. Del resto, per un ragazzino brasiliano che sogna di fare il calciatore è un passaggio necessario. Reginaldo Ferreira da Silva li ha fatti tutti gli step per arrivare nell’Olimpo dei grandi. Da piccolo andava a Rio de Janeiro solo per vedere gli allenamenti del Fenomeno. È arrivato in Italia a 16 anni, prendendosi ben presto la scena, sia sui quotidiani sportivi, che sulle copertine dei settimanali. Dall’interesse del Mourinho del Triplete, al fuori rosa con Conte al Siena.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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