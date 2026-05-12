Reginaldo | La mia lite con Conte? Andò così Mai farlo arrabbiare però mi ha aiutato molto

Un calciatore brasiliano di 43 anni ha raccontato di aver avuto un episodio con un ex allenatore, spiegando che la lite è avvenuta in modo acceso ma che in seguito l’ex tecnico gli ha dato una mano. Il giocatore ha anche commentato le voci riguardanti il suo stile di vita, precisando di non aver ancora smesso di giocare e di non preoccuparsi troppo delle indiscrezioni circolate.

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