Dopo dodici anni di amministrazione guidata dal centrosinistra, la città di Reggio Calabria sta affrontando un nuovo tentativo di rilancio. La gestione precedente ha portato a un progressivo degrado, lasciando la città in condizioni di difficoltà. Ora, con il supporto di figure del centrodestra, si cercano strategie per invertire questa tendenza e ripristinare la vivibilità e la vitalità del territorio. La discussione si concentra sulle prossime azioni da intraprendere per ricostruire il tessuto urbano e sociale.

Reggio Calabria si appresta a ritornare a splendere. Dodici anni di governo del centrosinistra, a guida di Giuseppe Falcomatà, hanno ridotto una delle 14 città metropolitane italiane in una situazione di degrado e difficoltà. Ma tutti i sondaggi pubblicati fino ai giorni consentiti danno per favorito il centrodestra, che candida a sindaco un pezzo da novanta, il deputato e segretario regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro. Dopo gli otto anni con Giuseppe Scopelliti da primo cittadino (2002-2010) e dopo una breve parentesi di commissariamento, nel 2014 diventò sindaco Giuseppe Falcomatà(oggi consigliere regionale), figlio di Italo, apprezzato sindaco di sinistra negli anni novanta a cui è dedicato anche il lungomare, celebre per la definizione datagli da Gabriele D’Annunzio: “Il più bel chilometro d’Italia”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Reggio Calabria e il sogno dopo dodici anni di declino: Cannizzaro e il centrodestra per rilanciare la città

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