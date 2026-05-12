Real Madrid-Oviedo giovedì 14 maggio 2026 ore 21 | 30 | formazioni quote pronostici La squadra di Arbeloa riceve los Carbayones

Da infobetting.com 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 14 maggio 2026 alle 21:30 si disputa il match tra Real Madrid e Oviedo, con le formazioni che si affrontano in una sfida valida per il campionato. Il Real Madrid, guidato da Arbeloa, affronta i Los Carbayones dopo una sconfitta nella partita precedente contro il Barcellona, che ha conquistato il titolo di campione. La stagione dei Blancos si è caratterizzata da momenti complicati e poche vittorie convincenti.

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Un Clasico grigio come tutta la stagione del Real Madrid: domenica notte i Blancos sono stati sconfitti dal Barcellona, che si sono coronati campioni proprio di fronte ai grandi rivali. L’ennesima pagina triste dell’annata delle Merengues, che a fine anno cambieranno guida tecnica (Mourinho favorito per tornare sulla panchina tanto sognata) e probabilmente anche buona. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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