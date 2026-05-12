Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 12 maggio

Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, martedì 12 maggio. La rassegna stampa dedicata alla Juventus raccoglie le notizie più rilevanti pubblicate sui giornali sportivi, offrendo una panoramica delle tematiche trattate. I titoli e gli articoli di oggi si concentrano sugli sviluppi recenti della squadra, con dettagli sulle partite, le strategie e le questioni legate alla stagione in corso.

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