Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 12 aprile
Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, domenica 12 aprile. La rassegna stampa di JuventusNews24 raccoglie le notizie più rilevanti pubblicate sui giornali nazionali, offrendo una panoramica sugli argomenti trattati nel mondo del calcio e, in particolare, sulla squadra torinese. Le testate dedicate allo sport dedicano ampio spazio agli eventi recenti, alle partite e alle questioni legate alla società.
Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino. Gli aggiornamenti Muharemovic Juventus, l’Inter aumenta il pressing sul difensore. Le ultimissime sulla trattativa Lewandowski Juve, offerta del Barcellona al ribasso per il rinnovo. La posizione del giocatore al momento Juventus Next Gen qualificata ai playoff di Serie C! Tuffo nella storia: dal 2018 ad oggi, com’è andata la Seconda squadra alle fasi finali Puczka da doppia cifra: 10 gol con la Juventus Next Gen per il gioiellino di Brambilla. Crescita che continua a impressionare e il possibile salto in Prima squadra Risultati e classifica Serie C Girone B 20252026: centrati i playoff con 3 giornate di anticipo, Guerra ancora decisivo Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 1 aprile
Leggi anche: Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 2 aprile