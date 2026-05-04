L' Abbazia del Goleto ospita il Festival delle radici migratorie

Il 16 maggio 2026 l’Abbazia del Goleto sarà teatro di una tappa del Festival delle Radici Migratorie, un evento promosso da Glocal Think. L’abbazia, un monumento con oltre mille anni di storia, è stata fondata da San Guglielmo da Vercelli ed è considerata un punto di riferimento per l’architettura e la spiritualità dell’area dell’Appennino campano. La manifestazione coinvolge artisti e relatori dedicati alle tematiche dell’immigrazione e della multiculturalità.

L'Abbazia del Goleto, monumento millenario fondato da San Guglielmo da Vercelli e simbolo della civiltà spirituale e architettonica dell'Appennino campano, ospiterà il 16 maggio 2026 una tappa straordinaria del Festival delle Radici Migratorie, progetto culturale di Glocal Think sotto la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate "Contro il tempo. Le radici invisibili delle corse”: il Misano World Circuit ospita Tedx Pesaro 2026The Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) L’evento prenderà il via alle... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Sant'Angelo dei Lombardi, il PD dice no all'impianto agri-fotovoltaico vicino all'Abbazia del Goleto; Sant'Angelo dei Lombardi: arriva l’assessore regionale Andrea Morniroli; Monreale la memoria si fa immagine | al Complesso Guglielmo II la mostra fotografica U Viaggio. L'Abbazia del Goleto inaugura l'Area multimedialeLa millenaria storia dell'Abbazia del Goleto, in provincia di Avellino, fondata da san Guglielmo da Vercelli, rivive e si rilancia nel Terzo Millennio grazie alle tecnologie e all'intelligenza ... ansa.it Padri benedettini tornano all'abbazia del GoletoUn ritorno alle radici: domani, alle ore 16.30, il ritorno dei Padri Benedettini all'Abbazia del Goleto di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino). Una festa dei monaci e della comunità, a cui sono ... ansa.it Venite a scoprire "Radici in movimento - Umanità in viaggio " la Tappa Speciale del Festival Delle Radici #migratorie che si terrà il 16 Maggio 2026 all'Abbazia del Goleto a partire dalle ore 16.00 Evento accreditato presso l’Ordine degli Architetti PPC di Av - facebook.com facebook