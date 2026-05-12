Quello di Milena Vitanova non è un femminicidio | Nessuna volontà di prevaricazione ma solo tanta sofferenza

Milena Vitanova ha dichiarato che l’episodio non si configurerebbe come un femminicidio, sottolineando che si tratta di una vicenda nata da una situazione di forte disperazione familiare. Ha aggiunto che la donna coinvolta ha mostrato comportamenti disturbanti, in parte legati alla morte del suo figlio di 25 anni avvenuta nel 2020. La versione della donna mira a chiarire la natura dell’evento e le sue cause.

«Non è corretto inquadrarlo come un femminicidio perché questo è un atto maturato in una situazione di vera e propria disperazione famigliare nella quale abbiamo riscontrato comportamenti disturbanti e disturbati da parte della vittima connessi anche alla morte del figlio 25enne nel 2020. Non vi.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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