Quella misteriosa isola artificiale costruita 5 mila anni fa un enigma neolitico affiora in Scozia
Da anni si pensava che le isole artificiali presenti nei laghi scozzesi fossero state create tra l’Età del Ferro e il Medioevo, ma recenti studi hanno portato alla luce tracce di costruzioni risalenti a circa 5.000 anni fa. Questi manufatti neolitici, ancora poco conosciuti, si trovano in specifiche zone dei laghi, lasciando supporre che la loro origine e funzione siano più antiche di quanto si credesse.
Roma, 12 maggio 2026 – Per anni quelle piccole isole artificiali sparse nei laghi della Scozia sono state considerate opere relativamente “recenti”, costruite tra l’Età del Ferro e il Medioevo. Ma una nuova scoperta archeologica rischia ora di cambiare radicalmente la storia dei cosiddetti ‘Crannog’, enigmatiche piattaforme create dall’uomo in mezzo all’acqua. Un’isola nel lago costruita prima delle piramidi. Nel lago di Loch Bhorgastail, sull’isola di Lewis nelle Ebridi Esterne, un team di ricercatori ha infatti individuato le fondamenta sommerse di un crannog costruito oltre 5mila anni fa, in pieno Neolitico avanzato. Una datazione sorprendente che spinge queste strutture artificiali molto più indietro nel tempo rispetto a quanto si pensasse finora.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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