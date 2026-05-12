Quella misteriosa isola artificiale costruita 5 mila anni fa un enigma neolitico affiora in Scozia

Da anni si pensava che le isole artificiali presenti nei laghi scozzesi fossero state create tra l’Età del Ferro e il Medioevo, ma recenti studi hanno portato alla luce tracce di costruzioni risalenti a circa 5.000 anni fa. Questi manufatti neolitici, ancora poco conosciuti, si trovano in specifiche zone dei laghi, lasciando supporre che la loro origine e funzione siano più antiche di quanto si credesse.

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