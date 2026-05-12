A maggio 2026, l'Inps effettuerà i pagamenti dell'Assegno Unico Universale seguendo le date stabilite nel calendario ufficiale. Anche quest'anno, gli aventi diritto riceveranno l'accredito secondo le scadenze previste, senza variazioni rispetto alle precedenti emissioni. Le date precise vengono pubblicate dall'ente previdenziale e rappresentano un punto di riferimento per chi aspetta il pagamento.

Quando pagano l'Assegno unico a maggio 2026? Scopri le date dell'accredito nel calendario dell'Inps. L’ Assegno Unico Universale viene pagato anche ad maggio 2026 secondo il calendario fissato dall’INPS. Per i nuclei familiari che già percepiscono la prestazione e non hanno subito variazioni, l’accredito è previsto nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Calendario dei pagamenti di maggio 2026 Per le prestazioni già in corso di godimento e senza modifiche nella situazione del nucleo familiare, dell’ISEE o delle coordinate di pagamento, l’Assegno Unico sarà accreditato il mercoledì 20 e giovedì 21 maggio 2026. Per le nuove domande, il pagamento della prima rata viene effettuato di norma nell’ultima settimana del mese successivo a quello di presentazione della richiesta.🔗 Leggi su Feedpress.me

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