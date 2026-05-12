Il Cremlino ha diffuso un video in cui si vede il presidente russo Vladimir Putin incontrare la sua insegnante d’infanzia e portarla a cena nella sua residenza. La clip mostra il capo dello Stato in visita presso un’abitazione privata, senza ulteriori dettagli sulle attività svolte durante l’incontro. La pubblicazione avviene in un momento in cui si registra un calo nei sondaggi di popolarità del leader.

In un momento in cui i sondaggi parlano di un calo di popolarità, il Cremlino ha diffuso un video che mostra il presidente russo Vladimir Putin fare visita a una sua insegnante d'infanzia. Nel video Putin, alla guida di un'auto Aurus, raggiunge l'hotel Arbat nel centro di Mosca. Lì, nella hall, incontra l'anziana donna che si chiama Vera Gurevich. L'abbraccia e le dà in dono un mazzo di fiori. Il portavoce di Putin, Dmitry Peskov, ha detto che Putin dopo l'incontro ha portato Gurevich a cena nella sua residenza .🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Putin incontra la sua insegnante d’infanzia e la porta a cena nella sua residenza: il video diffuso dal Cremlino

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