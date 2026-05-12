Proteggere i risparmi nell' incertezza economica

Da quotidiano.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un periodo caratterizzato da instabilità economica, tensioni geopolitiche, inflazione e mercati che oscillano frequentemente, molte famiglie e risparmiatori stanno rivedendo le proprie strategie di gestione del denaro. La situazione attuale spinge a riflettere sulle modalità più sicure per tutelare i propri risparmi, considerando le sfide di un contesto in rapido mutamento.

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In uno scenario economico sempre più instabile, tra tensioni geopolitiche, inflazione e mercati volatili, famiglie e risparmiatori si trovano a riconsiderare le proprie scelte finanziarie. La necessità non è più soltanto quella di far crescere il capitale, ma soprattutto di proteggerlo nel tempo. A sottolinearlo è Emiliano De Salazar, direttore Vita di Sara Vita: “Il contesto macroeconomico è sempre più denso di incertezza, volatilità e quindi la nostra clientela ci richiede sempre più garanzie e protezione”. Da qui l’attenzione verso strumenti in grado di offrire stabilità, come le soluzioni assicurative collegate a gestioni separate. “Il...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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