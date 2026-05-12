Il caso della cosiddetta famiglia nel bosco segna un nuovo e significativo punto di svolta sul fronte della rappresentazione legale. La notizia, giunta nelle ultime ore da Pescara, conferma un cambio della guardia improvviso che promette di spostare l’attenzione mediatica e giuridica su binari differenti rispetto a quelli seguiti finora. Dopo la rinuncia formale al mandato da parte dei precedenti legali, Marco Femminella e Danila Solinas, la difesa di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham è stata affidata a un profilo di alto livello, noto per le sue posizioni decise in materia di diritto civile e per la sua lunga esperienza nel panorama istituzionale italiano.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Proprio lui, incredibile”. Famiglia nel bosco, l’ex senatore italiano è il nuovo avvocato: l’annuncio

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Si parla di: Garlasco, Sempio tra accuse e difesa: tutti gli elementi. La famiglia Poggi: E' innocente; Alex Zanardi è morto, minuto di silenzio in tutte le gare e cordoglio a Nordest. Ha trasformato la difficoltà in opportunità.

Amo lo spettacolo della mia vita, ma la famiglia di Walt è davvero maleducata - reddit.com reddit