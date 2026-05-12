Promozione il Fiumicino chiude con una sconfitta | il Cerveteri rimonta e vince 3-1 al Desideri

Il Fiumicino ha concluso la stagione 2025-2026 del girone A di Promozione con una sconfitta casalinga contro il Cerveteri. La partita si è conclusa con il risultato di 3-1 a favore degli avversari, che hanno rimontato durante il secondo tempo. La squadra di casa ha provato a reagire, ma non è riuscita a invertire l’andamento del match. La gara si è giocata allo stadio Desideri.

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Fiumicino, 12 maggio 2026 – Il Fiumicino saluta la stagione 2025-2026 del girone A di Promozione con una sconfitta interna contro il Cerveteri. Allo stadio Desideri gli ospiti si impongono 3-1, al termine di una partita intensa, vivace e ricca di occasioni. Per la squadra di mister Albano si interrompe così a undici partite la striscia di imbattibilità casalinga. Resta comunque una stagione chiusa con l’obiettivo centrato: la salvezza e l’ undicesimo posto finale in classifica. L’avvio è tutto di marca rossoblù. Dopo appena cinque minuti il Fiumicino trova il vantaggio con Maduka, bravo a farsi trovare pronto sotto porta e a finalizzare da pochi passi una splendida iniziativa personale di Ferrandu.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiumicino e Cerveteri: 78% di differenziata, il litorale vinceNel cuore pulsante del Metropolitano Urban Center di Roma, giovedì 2 aprile 2026, si è tenuta una riunione che ha ridisegnato la mappa della gestione... Il Palermo chiude il campionato al Barbera con una vittoria in rimonta: battuto 3-2 il CatanzaroIl Palermo di Pippo Inzaghi chiude il proprio campionato casalingo con un successo di fronte a più di 28000 spettatori nella festa del 1° maggio:... Argomenti più discussi: Il Fiumicino chiude la stagione al Desideri; Fiumicino, ko nell’ultima in casa: il Cerveteri passa 3-1; Il Cerveteri rimonta e vince: il Fiumicino chiude con un ko; Fiumicino, Etruria Volley chiude in festa: vittoria al tie-break e salvezza conquistata - Quotidiano La Voce. La UE vuole introdurre regole per limitare le VPN? Un report le definisce Una falla che necessita di essere chiusa poiché permettono il bypass della verifica età reddit Il Fiumicino chiude la stagione al DesideriUltimo atto della stagione per il Fiumicino, pronto a salutare il campionato 2025-2026 davanti ai propri tifosi. Domani mattina alle ore 11 allo stadio Pietro Desideri i rossoblu ospiteranno il Città ... civonline.it