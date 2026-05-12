Promozione il Fiumicino chiude con una sconfitta | il Cerveteri rimonta e vince 3-1 al Desideri

Da cdn.ilfaroonline.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Fiumicino ha concluso la stagione 2025-2026 del girone A di Promozione con una sconfitta casalinga contro il Cerveteri. La partita si è conclusa con il risultato di 3-1 a favore degli avversari, che hanno rimontato durante il secondo tempo. La squadra di casa ha provato a reagire, ma non è riuscita a invertire l’andamento del match. La gara si è giocata allo stadio Desideri.

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Fiumicino, 12 maggio 2026 – Il Fiumicino saluta la stagione 2025-2026 del girone A di Promozione con una sconfitta interna contro il Cerveteri. Allo stadio Desideri gli ospiti si impongono 3-1, al termine di una partita intensa, vivace e ricca di occasioni. Per la squadra di mister Albano si interrompe così a undici partite la striscia di imbattibilità casalinga. Resta comunque una stagione chiusa con l’obiettivo centrato: la salvezza e l’ undicesimo posto finale in classifica. L’avvio è tutto di marca rossoblù. Dopo appena cinque minuti il Fiumicino trova il vantaggio con Maduka, bravo a farsi trovare pronto sotto porta e a finalizzare da pochi passi una splendida iniziativa personale di Ferrandu.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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