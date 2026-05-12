’Prodotti Alimentari Fioravanti’ premiata dalla Banca del Piceno

Ieri a Milano, all’interno della rassegna Tuttofood 2026, la Banca del Piceno ha assegnato il premio ’Talenti & Imprese’ 2026 a Prodotti Alimentari Fioravanti e C. Srl. L’evento si è svolto in un quartiere fieristico tra i più moderni del settore agroalimentare. La premiazione ha riconosciuto l’attività dell’azienda nel campo alimentare, inserendola tra le realtà che si sono distinte nel settore.

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Ieri a Milano la Banca del Piceno ha conferito a Prodotti Alimentari Fioravanti e C. Srl il premio ’ Talenti & Imprese ’ 2026, ospitato all’interno di Tuttofood 2026, punto di riferimento per il sistema agroalimentare globale, in un quartiere fieristico all’avanguardia. Il riconoscimento, marchio registrato nel 2017 destinato alle aziende ed enti del territorio per premiarne la capacità imprenditoriale, a vantaggio della comunità, premia le aziende locali che si sono distinte in modo particolare in determinati settori, in questo caso in quello agroalimentare. L’azienda di Ancarano, in provincia di Teramo, attiva dal 1989, da sempre unisce il...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Prodotti Alimentari Fioravanti’ premiata dalla Banca del Piceno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Spesa senza pagare, nel carrello prodotti alimentari per quasi 500 euro: scoperto e fermato dalla poliziaFermato mentre cercava di oltrepassare le casse con un carrello pieno di generi alimentari.