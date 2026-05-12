Problemi per Zverev non entra da Zuma | cosa è successo

Alexander Zverev, attualmente tra i primi tennisti del mondo, ha avuto problemi per entrare al ristorante Zuma di via delle Fontanella di Borghese. Non avendo effettuato una prenotazione, gli è stato negato l'accesso, secondo quanto riportato. La situazione si è verificata durante la sua partecipazione agli Internazionali BNL d’Italia, senza ulteriori dettagli disponibili sulla vicenda.

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Niente prenotazione, niente tavolo. Questa è la risposta che Alexander Zverev, tennista numero 3 del ranking ATP e in gara agli Internazionali BNL d’Italia ha ricevuto da Zuma, il celebre ristorante giapponese di via delle Fontanella di Borghese. Un incidente che ha suscitato non poco imbarazzo.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: WhatsApp down: l’app non funziona, segnalati diversi problemi. Cosa è successo Leggi anche: Mara Venier, costretta a riposo per problemi al menisco: cosa è successo Argomenti più discussi: Zverev si inchina al re: Sinner oggi è di gran lunga il migliore del mondo. Non c'è chance per nessuno; Lasciami il Roland Garros, Zverev 'supplica' Sinner dopo ko a Madrid; Perché Zverev sembrava aver perso da Sinner ancor prima di giocare; Tennis: Sinner sfida Zverev, a Madrid Jannik cerca la 'manita'. Dalla conferenza stampa: Sinner dopo il trionfo a Madrid: Non posso paragonarmi a Rafa, Novak o Roger. Su Roma non dà una conferma definitiva ma dichiara di non avere problemi fisici. Zverev durissimo dopo la finale con Sinner: Oggi avrei perso contro x.com Ti ricordi quando Zverev, a soli 20 anni, ha vinto il suo primo titolo di maestro battendo Djokovic in finale? L'anno successivo ha vinto anche le ATP FINALS battendo Federer in semifinale e Djokovic in finale senza perdere un set. Sembrava davvero che fosse reddit Zverev, che imbarazzo a Roma: non lo riconoscono e lo respingono al ristorante, la reazione di SaschaZverev, che imbarazzo a Roma: non lo riconoscono e lo respingono al ristorante, la reazione di Sascha. Dopo Sinner, problemi per il tedesco anche col sushi. sport.virgilio.it