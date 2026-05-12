Problemi per Zverev non entra da Zuma | cosa è successo

Da romatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alexander Zverev, attualmente tra i primi tennisti del mondo, ha avuto problemi per entrare al ristorante Zuma di via delle Fontanella di Borghese. Non avendo effettuato una prenotazione, gli è stato negato l'accesso, secondo quanto riportato. La situazione si è verificata durante la sua partecipazione agli Internazionali BNL d’Italia, senza ulteriori dettagli disponibili sulla vicenda.

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Niente prenotazione, niente tavolo. Questa è la risposta che Alexander Zverev, tennista numero 3 del ranking ATP e in gara agli Internazionali BNL d’Italia ha ricevuto da Zuma, il celebre ristorante giapponese di via delle Fontanella di Borghese. Un incidente che ha suscitato non poco imbarazzo.🔗 Leggi su Romatoday.it

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