Nella mattinata di oggi, giovedì 9 aprile 2026, numerosi utenti hanno segnalato che l’app di messaggistica non funzionava correttamente. Sono stati riscontrati problemi di connessione e di invio messaggi, con alcuni che hanno difficoltà a ricevere le comunicazioni. La situazione ha coinvolto diverse aree e dispositivi, generando disservizi per chi utilizza l’app quotidianamente. La società ha ancora da comunicare le cause del malfunzionamento.

Nel corso della mattinata di oggi, giovedì 9 aprile 2026, diversi utenti hanno segnalato un down di WhatsApp. La famosa piattaforma, secondo le varie segnalazioni, sta registrando problemi un po’ in tutta Italia. La pagina di Downdetector dedicata al servizio mostra un picco di report relativi a malfunzionamenti dell’app e difficoltà di connessione. Secondo diverse indicazioni, il disservizio non riguarderebbe solo WhatsApp: nelle stesse ore sono emerse segnalazioni anche su altre piattaforme di Meta come Facebook e Instagram, facendo pensare a un problema più ampio nell’ecosistema del gruppo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - WhatsApp down: l’app non funziona, segnalati diversi problemi. Cosa è successo

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