Primavera su Sky Cinema e NOW | il film premiato ai David di Donatello

Su Sky Cinema e NOW arriva in prima visione il film Primavera, vincitore di quattro premi ai David di Donatello. La pellicola vede protagonisti Tecla Insolia e Michele Riondino e racconta una storia ambientata a Venezia nel XVIII secolo, con elementi di musica e libertà. La presenza di attori noti e il riconoscimento ottenuto al premio cinematografico italiano sono i dettagli principali di questa trasmissione.

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Primavera, vincitore di 4 David di Donatello, arriva in prima TV su Sky Cinema e NOW: il film con Tecla Insolia e Michele Riondino tra musica, libertà e Venezia del Settecento. Un racconto di formazione, musica e desiderio di libertà sullo sfondo di una Venezia settecentesca. Arriva in esclusiva su Sky Cinema in prima TV il film vincitore di 4 statuette alla 71ª edizione dei David di Donatello: PRIMAVERA, con Tecla Insolia, Michele Riondino e Andrea Pennacchi, che esordirà martedì 12 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOWe disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Ambientato nella Venezia...🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Primavera su Sky Cinema e NOW: il film premiato ai David di Donatello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate I film premiati ai David di Donatello 2026 da vedere su Sky e NowIeri sera si è tenuta la 71ª edizione dei David di Donatello, prestigiosa cerimonia italiana dedicata al cinema. Argomenti più discussi: Primavera, arriva in tv il film dedicato a Vivaldi con Michele Riondino; PRIMAVERA: oggi in prima TV in esclusiva su Sky Cinema il film di Damiano Michieletto; 21 film da vedere in streaming a maggio, da Le cose non dette a Sentimental Value. FOTO; Primavera su Sky Cinema: il film su Vivaldi e la libertà nella Venezia del Settecento. Tecla Insolia interpreta Cecilia. Il suo destino sembra già scritto, ma tutto sta per cambiare grazie all’incontro con il nuovo insegnante di musica: Antonio Vivaldi Vincitore ai #David71, #PrimaveraIlFilm stasera alle 21.15 su Sky Cinema Uno e on demand x.com Hai idee su cosa possa aver causato questi? reddit Primavera, stasera in esclusiva su Sky il film vincitore di 4 David di DonatelloAmbientato nella Venezia dei primi del Settecento, il film – esordio alla regia cinematografica di Damiano Michieletto – segue la storia di Cecilia, interpretata da Tecla Insolia, giovane e talentuosa ... tg24.sky.it