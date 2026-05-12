Una donna è stata fermata dopo aver preso a martellate la porta della vicina di casa. La Polizia ha eseguito due interventi in zona Piano. Nel primo caso, gli agenti sono intervenuti in un condominio a causa di una lite tra vicini, durante la quale un’anziana è stata colpita al volto dalla stessa donna che è stata poi fermata.

La Polizia ha effettuato due interventi al Piano. Nel primo caso, gli agenti delle Volanti sono intervenuti presso un condominio a seguito di una lite, nel corso della quale un’anziana è stata colpita al volto da una vicina di casa. Per la vittima si è reso necessario il trasporto in ospedale. Nel secondo episodio, gli equipaggi della polizia sono intervenuti in un appartamento dove una donna di origini extracomunitarie stava danneggiando con un martello la porta di un’abitazione vicina. L’intervento dei poliziotti ha consentito di fermare la donna, successivamente affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale. Durante il fine settimana appena trascorso la polizia ha effettuato servizi straordinari di controllo sui Piano e Archi e nelle aree limitrofe alla stazione ferroviaria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prende a martellate la porta della vicina: fermata

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