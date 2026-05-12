Il Comune di Potenza ha avviato un nuovo piano per rafforzare la sicurezza dei dati sensibili dei cittadini contro i cyberattacchi. Sono state definite procedure specifiche da seguire in caso di attacco informatico, con l’obiettivo di garantire la protezione delle informazioni. La misura mira a prevenire possibili intrusioni e a migliorare la risposta dell’amministrazione di fronte a eventuali minacce digitali.

? Domande chiave Come proteggerà il Comune i dati sensibili dei cittadini dai hacker?. Quali nuove procedure attiverà l'amministrazione in caso di attacco informatico?. Chi gestirà concretamente la risposta agli incidenti digitali della città?. Perché i fondi del PNRR sono fondamentali per la sicurezza locale?.? In Breve Piano recepisce direttive NIS2 e linee guida dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.. Investimenti finanziati tramite fondi PNRR per potenziamento tecnologico e infrastrutture.. L'assessore Loredana Costanza punta sulla formazione continua del personale comunale.. Nuove procedure garantiscono continuità dei servizi digitali ai cittadini di Potenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Potenza: via al nuovo piano per blindare i dati dai cyberattacchi

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