Pontedera presentato ' Beni in Comune' | un percorso condiviso per la rigenerazione e la gestione della città
A Pontedera è stato presentato il progetto 'Beni in Comune', un'iniziativa che coinvolge diverse attività per migliorare la città. Tra le azioni previste ci sono lavori di pulizia, imbiancatura, manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti e decorazioni. Il progetto include anche attività di animazione territoriale, eventi culturali e formativi, attività ambientali e iniziative di aggregazione sociale, tutte realizzate attraverso un percorso condiviso.
Pulizia, imbiancatura, piccola manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti, decorazioni, attività di animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività culturali e formative, attività ambientali. Ma anche spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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