Pontedera presentato ' Beni in Comune' | un percorso condiviso per la rigenerazione e la gestione della città

A Pontedera è stato presentato il progetto 'Beni in Comune', un'iniziativa che coinvolge diverse attività per migliorare la città. Tra le azioni previste ci sono lavori di pulizia, imbiancatura, manutenzione ordinaria, giardinaggio, allestimenti e decorazioni. Il progetto include anche attività di animazione territoriale, eventi culturali e formativi, attività ambientali e iniziative di aggregazione sociale, tutte realizzate attraverso un percorso condiviso.

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