La sinistra si mette alla prova e tenta un percorso condiviso Arriva la Carta d’intenti per la città di Ancona

A Ancona, i gruppi consiliari Ancona Diamoci del Noi e Altra Idea di città hanno avviato un percorso di confronto e riflessione. L’iniziativa si concentra su temi come la mobilità urbana, l’abitare e la sicurezza, con l’obiettivo di trovare un terreno comune. È stata presentata una “Carta d’intenti” che raccoglie le proposte e gli impegni delle parti coinvolte, segnando una fase di dialogo tra le forze politiche locali.

ANCONA – Prende il via ad Ancona un nuovo percorso di confronto e riflessione promosso dai gruppi consiliari Ancona Diamoci del Noi e Altra Idea di città, con l’obiettivo di affrontare alcuni dei temi più rilevanti dell’agenda politica cittadina: dalla mobilità urbana all’abitare, dalla sicurezza.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Leggi anche: FdI scende in campo: "No alla politicizzazione". E tenta la sinistra per il Sì Ancona 2028, alla Mole Vanvitelliana la "Festa del Racconto Condiviso"«Questa candidatura – ha spiegato l’assessore alla Cultura Marta Paraventi - nasce da un lavoro concreto, costruito giorno dopo giorno con chi ha... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Senza gravitas | Meloni comizia e ringhia, la sinistra resta muta invece di prepararsi al voto; Il Venezia allunga sul Monza; Il Bologna crea e l'Aston Villa segna, al Dall'Ara vincono gli inglesi 3-1; Trump vs Meloni, pronti super-dazi per l'Italia? E la sinistra si divide tra solidarietà e attacchi alla premier. Referendum, la sinistra del Sì mette la faccia sulla riformaLa sinistra se si torna alle sue radici ha sempre avuto un'anima garantista di un certo peso. Il più convinto assertore dell'immunità parlamentare alla Costituente addirittura fu il comunista Umberto ... ilgiornale.it Arriva il caldo quasi estivo… ma durerà pochissimo - facebook.com facebook Arriva il confronto tra Alessandra e Renato: "Non ascolti le persone" #GFVIP x.com