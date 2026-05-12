Polo dei vigili del fuoco | In arrivo sette milioni per trasformare il centro

Durante un sopralluogo nei giorni scorsi, un rappresentante del governo e il direttore regionale si sono trovati sul posto per ispezionare il centro dei vigili del fuoco. In quella occasione, è stato annunciato un investimento di oltre sette milioni di euro volto a ristrutturare e migliorare le strutture del Polo Didattico. La notizia è stata comunicata ufficialmente e riguarda un intervento finanziario importante per l’area.

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Ieri pomeriggio durante il sopralluogo del Sottosegretario all’Interno di Fratelli d’Italia Emanuele Prisco, accompagnato dal direttore regionale Vincenzo Bennardo, è arrivata la notizia del maxi investimento da oltre 7 milioni di euro destinato a trasformare il Polo Didattico dei Vigili del Fuoco. Quello che è emerso dall’incontro è un piano ambizioso: il centro, che ha già formato quasi 5mila operatori nell’ultimo anno, vedrà il potenziamento delle strutture sismiche, l’efficentamento energetico e l’acquisizione di nuovi terreni dalla Fondazione Senigallia per dire addio al rischio esondazione. Sorgerà anche un nuovo magazzino da 19 metri d’altezza per la colonna mobile regionale, una risposta concreta e necessaria per un territorio che porta ancora i segni delle recenti alluvioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polo dei vigili del fuoco: "In arrivo sette milioni per trasformare il centro" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Simon by J. Storer Clouston | Classic Mystery & Suspense Audiobook Notizie correlate Dall'associazione dei Vigili del Fuoco il gesto di solidarietà: alla Pediatria sette nuove attrezzature per i più piccoliIeri, venerdì 24 aprile, all'ospedale di Ravenna si è tenuta la cerimonia di ringraziamento per la donazione di alcune importanti attrezzature... Autostrada del Sole, incendio esteso ed intervento dei vigili del fuoco: in arrivo personale straordinarioUn incendio piuttosto esteso si è sviluppato nel corso del pomeriggio di martedì 24 marzo, all’altezza del km 437 dell’autostrada del Sole. Argomenti più discussi: Vigili del fuoco, a Senigallia un polo di eccellenza per emergenze e formazione; Fugatti: 150 anni dei vigili del fuoco di Denno, sempre al servizio della comunità; Il sottosegretario Prisco in visita al Polo dei Vigili del Fuoco: Progetto strategico per tutto il Centro Italia; Vigili del fuoco, 7 milioni di euro per il polo formativo ed emergenze di Senigallia. In tre finiscono in acqua a Venezia, un ventenne muore annegato. Il ritrovamento del corpo stamani, intervento dei vigili del fuoco a San Polo. x.com Polo dei vigili del fuoco: In arrivo sette milioni per trasformare il centroIl sottosegretario di Fdi Prisco dà la notizia durante il sopralluogo in città Veste nuova a un distaccamento strategico: è un riferimento nazionale. ilrestodelcarlino.it