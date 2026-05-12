Polo dei vigili del fuoco | In arrivo sette milioni per trasformare il centro
Durante un sopralluogo nei giorni scorsi, un rappresentante del governo e il direttore regionale si sono trovati sul posto per ispezionare il centro dei vigili del fuoco. In quella occasione, è stato annunciato un investimento di oltre sette milioni di euro volto a ristrutturare e migliorare le strutture del Polo Didattico. La notizia è stata comunicata ufficialmente e riguarda un intervento finanziario importante per l’area.
Ieri pomeriggio durante il sopralluogo del Sottosegretario all’Interno di Fratelli d’Italia Emanuele Prisco, accompagnato dal direttore regionale Vincenzo Bennardo, è arrivata la notizia del maxi investimento da oltre 7 milioni di euro destinato a trasformare il Polo Didattico dei Vigili del Fuoco. Quello che è emerso dall’incontro è un piano ambizioso: il centro, che ha già formato quasi 5mila operatori nell’ultimo anno, vedrà il potenziamento delle strutture sismiche, l’efficentamento energetico e l’acquisizione di nuovi terreni dalla Fondazione Senigallia per dire addio al rischio esondazione. Sorgerà anche un nuovo magazzino da 19 metri d’altezza per la colonna mobile regionale, una risposta concreta e necessaria per un territorio che porta ancora i segni delle recenti alluvioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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