Playoff Salernitana-Casertana corse supplementari della metro dopo il derby dell’Arechi

In vista della partita di playoff tra Salernitana e Casertana, Trenitalia ha incrementato le corse della metropolitana tra Salerno e l’area dello stadio. Dopo il derby dell’Arechi, sono state introdotte corse supplementari per facilitare l’afflusso e il deflusso dei tifosi. La modifica al servizio è stata comunicata in vista dell’evento sportivo, che ha attirato un aumento di pubblico e richiesto un potenziamento del trasporto pubblico locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Trenitalia potenzia il servizio metropolitano Salerno-Arechi in occasione della sfida playoff in programma mercoledì sera In occasione del derby playoff tra Salernitana e Casertana, in programma domani, mercoledì 13 maggio, allo stadio Arechi, Trenitalia ha annunciato il potenziamento del servizio della metropolitana Salerno-Arechi. La partita avrà inizio alle ore 20:45 e, per agevolare il deflusso dei tifosi al termine dell’incontro, saranno garantite corse supplementari del servizio ferroviario metropolitano. Gli orari dei treni. Secondo quanto comunicato da Trenitalia: l’ultimo treno da Salerno verso la fermata Arechi partirà alle ore 23:05;.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Playoff Salernitana-Casertana, corse supplementari della metro dopo il derby dell’Arechi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: La Casertana sfiora l'impresa ma il primo round del derby playoff va alla Salernitana Casertana-Salernitana, il destino regala subito il derby: playoff ad alta tensioneIl sorteggio non ha lasciato spazio a mezze misure: sarà immediatamente derby campano tra Casertana e Salernitana nella fase nazionale dei playoff di... Argomenti più discussi: Playoff, Salernitana-Casertana: accrediti stampa e fotografi; Sorteggio playoff della prima fase nazionale: il clou è Casertana-Salernitana; Playoff Serie C Gara 1: Casertana-Salernitana, ostacolo derby per i granata. Probabili formazioni.; Casertana-Salernitana, caccia ai biglietti per i playoff: andata a Caserta e ritorno a Salerno, tutte le informazioni. Playoff Salernitana-Casertana, corse supplementari della metro dopo derby all’Arechi salernonotizie.it/2026/05/12/pla… x.com Casertana–Salernitana, novanta minuti per indirizzare il derby playoffDomenica alle 21:00 i falchetti ospitano la Salernitana nell’andata del primo turno nazionale dei playoff di Serie C Sky Wifi 2025/26. Un derby che vale molto più dell’orgoglio: in palio c’è un pezzo ... ecodicaserta.it