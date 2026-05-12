Plasma buttato nelle Marche | il vertice dell'11 marzo e il giallo del verbale non firmato dal dottor Montanari

L'11 marzo, a Ancona, si è svolto un incontro tra i rappresentanti regionali e i responsabili sanitari per affrontare la questione relativa al plasma disperso nelle Marche. Durante la riunione, è stato discusso anche un verbale non firmato dal dottore coinvolto, che ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori. La riunione ha rappresentato un momento di confronto sulle modalità di gestione e sulle criticità emerse.

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L'11 marzo si tiene ad Ancona una riunione tra i vertici politici e dirigenziali della Regione Marche per discutere delle criticità nella gestione del plasma. Il verbale racconta un vertice tesissimo ma c'è un "giallo": il direttore dell'officina trasfusionale dell'Ospedale Torrette di Ancona rifiuta di firmare il documento. Perché?.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Questa vicenda del plasma buttato nelle Marche è molto seriaSe hai dubbi su quello che sta succedendo intorno a te o vuoi fare luce su un tema per te importante di cui pensi non si parli abbastanza, la... L’assessore alla Salute della Regione Marche rifiuta la commissione d’inchiesta sul plasma buttatoL'assessore alla salute della Regione Marche Paolo Calcinaro rispinge la proposta dell'opposizione di istituire una commissione d'inchiesta sullo... Argomenti più discussi: Scandalo plasma nelle Marche, Mastrovincenzo (PD): Regione sapeva della carenza di personale ma non ha fatto nulla; Scandalo plasma, si corre ai ripari: L’Officina del Sangue diventerà autonoma. I donatori potranno consultare i dati; Caso plasma nelle Marche, Piergallini: Se Giunta boccia commissione d'inchiesta è per nascondere la verità; Plasma buttato e polemiche. I sindacati si mobilitano: L’azienda nega l’evidenza. Scandalo plasma nelle Marche, Mastrovincenzo (PD): Regione sapeva della carenza di personale ma non ha fatto nullaSangue sprecato nelle Marche, l'intervista al consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo (PD): Grave carenza di personale da anni, violati i protocolli ... fanpage.it